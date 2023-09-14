Marmaris'te 25 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir evde yapılan baskında 21'i Suriyeli, 4'ü Filistinli olmak üzere toplam 25 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.