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Marmara'da Gıda İşletmelerine Denetim Yapıldı

Marmara'da Gıda İşletmelerine Denetim Yapıldı
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Marmara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Avşa Adası'ndaki gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde hijyen kuralları, gıda güvenliği standartları ve yasal mevzuata bağlılık incelendi.

Marmara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 5996 Sayılı Gıda ve Yem Kanunu kapsamında, Marmara ilçesi Avşa Adası'ndaki gıda işletmelerine yönelik denetim ve kontrol çalışmaları gerçekleştirdi.

Denetimler, 20-21 Ocak 2025 tarihlerinde jandarma kolluk kuvvetlerinin eşliğinde yürütüldü. Denetim sürecinde, gıda işletmelerinin hijyen kurallarına uyumu, gıda güvenliği standartlarına uygunluğu ve yasal mevzuata bağlılıkları detaylı bir şekilde incelendi. Yetkililer, denetimlerin halk sağlığını korumak ve işletmelerin mevzuata uygun hizmet sunmasını sağlamak amacıyla düzenli olarak yapılmaya devam edeceğini belirtti.

Marmara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak adına büyük önem taşıdığını vurgulayarak, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk durumunda ilgili kurumlara bildirimde bulunmalarını istedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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