Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili AFAD İncelemelerinde Bulundu

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde ( Afad ) incelemelerde bulundu.

Mardin AFAD İl Müdür Vekili Münir Erbek, ilin afetselliği, deprem tahmin ve ölçme istasyonları, sivil savunma planları, araç ve ekipmanlar, afet öncesi alınması gereken tedbirler ve toplanma alanları konusunda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'a bilgi verdi.

AFAD İl Müdürlüğüne yaptıkları ziyarette, kurumun çalışmaları, ihtiyaçlarının tespiti ve giderilmesi noktasında istişareler yaptıklarını belirten Vali Akkoyun, kurum ziyaretlerini sürdüreceğini kaydetti. AFAD'ın gayretli çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Akkoyun, hem ülke hem de dünyanın birçok coğrafyasında meydana gelen afetlerde ilk müdahale eden kurumlardan birinin AFAD olduğunu söyledi. Akkoyun; "AFAD'ımız sadece Türkiye'de değil dünyada çok önemli kuruluşlardan biridir. Afrika'dan Uzakdoğu'ya kadar dünyanın birçok bölgesinde afetlerde ilk giden, ilk müdahale eden kurum AFAD olmuştur. AFAD çalışanlarımız, görevlerini büyük bir titizlikle ve fedakarlıkla yapıyorlar. İnsanlar AFAD yazısını görünce umut doluyor. Bu, ülke olarak gurur duyduğumuz bir güven göstergesidir" şeklinde konuştu.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 6 Şubat depremine de değinen Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, kendisinin de depremden hemen sonra Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde görev yaptığını ve yaşadıkları tecrübelerini aktardı. Vali Akkoyun konuşmasını şöyle sürdürdü:

"6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinin yaralarını devlet-millet dayanışmasıyla sarıyoruz. Şu anda depremin birinci yılı dolmadan bölgelerde kat edilen mesafe gerçekten çok önemlidir. Cumhurbaşkanı liderliğinde, depremin izlerinin silinmesi ve konutların verilmesi sürecini inanıyorum ki dünyada bizim kadar hızlı ve gayretle yapan ikinci bir ülke yoktur. Bizim toplumumuz çok fedakar ve çok ferasetlidir. Birlik ve beraberlik içerisinde nasıl seferber olduğunu hepimiz gördük. Bu dayanışma, bizleri gelecek açısından umutlandırıyor. Dolayısıyla vatandaşıyla, STK'sıyla, kurumlarıyla, arama kurtarma personeliyle el ele verilince nelerin başarılacağını hepimiz gördük" dedi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AFAD Mardin İl Müdürlüğüne, vatandaşlara yönelik afet öncesi bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını artırması talimatını verdi. - MARDİN