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Mardin'de Zincirleme Kaza: Maddi Hasar Oluştu

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde minibüs ile 3 hafif ticari aracın çarpıştığı zincirleme kazada maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde minibüs ile 3 hafif ticari aracın çarpıştığı zincirleme kazada maddi hasar oluştu.

Yenituran Mahallesi'nde 47 H 0421 plakalı minibüs ile plaka ve sürücüleri öğrenilmeyen 3 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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