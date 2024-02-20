Mardin'de Zincirleme Kaza: Maddi Hasar Oluştu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde minibüs ile 3 hafif ticari aracın çarpıştığı zincirleme kazada maddi hasar oluştu.

Yenituran Mahallesi'nde 47 H 0421 plakalı minibüs ile plaka ve sürücüleri öğrenilmeyen 3 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN