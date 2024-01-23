Mardin'de tır devrildi, sürücü yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir tır devrildi ve sürücü hafif yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Nusaybin ilçesi Hasantepe Mahallesi mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN