Mardin'de muhtarlık kavgasının şüphelileri Bolu'da yakalandı

Mardin'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı muhtarlık kavgasının 3 şüphelisi Bolu'da yakalandı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolünde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Kimliğini beyan etmeyen 3 kişinin, detaylı araştırma sonucu 1 Mart'ta Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Görentepe Mahallesi'nde, muhtarlık seçim sonuçları nedeniyle çıkan ve Hilmi A'nın hayatını kaybettiği ve Ş.A. ve İ.Y. yaralandığı silahlı kavganın şüphelileri olduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Murat Y, (48), Kadri A. (43) ve Mehmet Can D. (50) işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. - MARDİN