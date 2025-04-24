İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var

İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var
İstanbul'da 83 bina az hasarlı! İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe

İstanbul'da hasarlı bina sayısı belli oldu
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına 'soykırım' demedi

Trump, Biden gibi yapmadı, 1915 olaylarına "soykırım" demedi
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak

Atama bekleyen sağlıkçılara müjde geldi! Sayı da, takvim de netleşti

Mardin'de 40 bin tonluk hububat vurgununda 9 tutuklama

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de faaliyet gösteren lisanslı depoculuk şirketine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklandı. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 milyon TL değerinde ziynet eşyası muhafaza altına alınırken 700 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına ise tedbir kararı uygulandı.

Mardin'de Ticaret Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan denetimlerde 40 bin ton hububatın kayıp olduğu belirlendi. Gelişme üzerine Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

700 MİLYON TL DEĞERİNDE TAŞINMAZ

Soruşturma kapsamında Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonda yapılan aramalarda 3 bin 700 ton mısır, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 milyon TL değerinde ziynet eşyası muhafaza altına alınırken şebekeye ait 700 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına ise tedbir kararı uygulandı.

GÖZALTINA ALINAN 18 ŞÜPHELİDEN 9'U TUTUKLANDI

Kayıp hububatın piyasaya satılmasında rolü bulunan ve aralarında LİDAŞ sahibi ve yöneticisi konumundakinin de olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u "nitelikli zimmet" suçundan tutuklanırken, söz konusu şüphelilere yardım ve aracılık ettikleri tespit edilen 9 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.

Mardin'de 40 bin tonluk hububat vurgununda 9 tutuklama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAydın Doğan:

Hırsız bir tane değil ki. Resmen önce alın çalın demişler. Sonra da durun fazla çaldınız...

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCesur:

Tabiki yapanın yanına kar kaldığı bir anlayış olduğu sürece daha neler oluyordur kimbilir. 40 bin ton nasıl kaybolabilir.Bu kesinlikle çok organize ve çok geniş kamu çalışanının içinde olduğu şebeke.Bu işle bağlantılı kimler varsa kesinlikle devlet çok acımasız olmalı bu konuda. Nasıl bu kadar duyasız kalınabilir nasıl denetlenmez. Buna benzer daha neler vardır kimbilir. İdam şart.Bu vatan hayimlerini 5 yıldızlı ceza evlerinde tutup birde mükafatlanırıyoruz malesef.Çok yazık.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

dilan polat kadar yatmazlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıahmet izmir:

Kimden nasıl çalmışlar? Yazmamışsınız.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.