Mardin'de 40 bin tonluk hububat vurgununda 9 tutuklama

Mardin'de Ticaret Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan denetimlerde 40 bin ton hububatın kayıp olduğu belirlendi. Gelişme üzerine Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

700 MİLYON TL DEĞERİNDE TAŞINMAZ

Soruşturma kapsamında Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonda yapılan aramalarda 3 bin 700 ton mısır, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 milyon TL değerinde ziynet eşyası muhafaza altına alınırken şebekeye ait 700 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına ise tedbir kararı uygulandı.

GÖZALTINA ALINAN 18 ŞÜPHELİDEN 9'U TUTUKLANDI

Kayıp hububatın piyasaya satılmasında rolü bulunan ve aralarında LİDAŞ sahibi ve yöneticisi konumundakinin de olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u "nitelikli zimmet" suçundan tutuklanırken, söz konusu şüphelilere yardım ve aracılık ettikleri tespit edilen 9 kişi hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.