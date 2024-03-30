Mardin'de canlı büyükbaş hayvan taşıyan tır devrildi. Kazada sürücü yaralanırken inek sürüsü karayoluna daldı.

Kaza, bugün Uluslararası İpekyolu, Tepeüstü köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre plakası belirlenemeyen tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya daldı. Tırın dorsesinde bulunan inekler karayoluna dağıldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü hafif yaralandı. Yaralanan sürücü, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN