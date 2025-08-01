Manisa'da Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Denetimlerinde 1,4 Milyon TL Ceza Kesildi

Manisa il genelinde gerçekleştirilen motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik yapılan denetimlerde kusurlu görülen 581 araç ve sürücüsüne 1 milyon 403 bin 507 TL idari para cezası kesildiği açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik ekipleri, 30-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik 36 ekip ve 72 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, toplam 2 bin 47 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği açıklandı.

Denetimlerde kusurlu bulunan 581 araç ve sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerinden toplam 1 milyon 403 bin 507 TL idari para cezası kesildiği bildirildi. En çok cezanın 362 sürücüye kask takmamaktan yazıldığı, 6 kişiye plaka eksikliğinden, 27 kişiye muayenesiz araç kullanmaktan, 24 kişiye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 10 kişiye yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan, 15 kişiye yaya yollarında motosiklet sürmekten ve diğer maddelerden 74 sürücüye ceza uygulandığı öğrenildi.

Denetimlerin sonunda 24 motosiklet trafikten men edilirken, Manisa Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliği için denetimlerin aralıksız süreceğini açıkladı. - MANİSA