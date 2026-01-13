Manisa'da 3 günlük motosiklet denetiminde 476 bin TL ceza

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde 1.468 araç kontrol edilirken, kural ihlali yapan 364 sürücüye toplam 476 bin 358 lira idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe trafik birimleri tarafından 10-12 Ocak tarihleri arasında motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

İl genelinde 33 ekip ve 57 trafik personelinin görev aldığı denetimlerde toplam 1.468 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu bulunan 364 araç ve sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında çeşitli maddelerden işlem yapıldı.

Denetimler sonucunda; plaka eksikliği nedeniyle 2, muayenesiz araç kullanmaktan 10, ehliyetsiz araç kullanmaktan 16, kask takmamaktan 290 ve diğer kanun maddelerinden 46 olmak üzere toplam 364 sürücüye ceza kesildi. Uygulamalar kapsamında toplam 476 bin 358 lira idari para cezası uygulandığı ve 12 aracın trafikten men edildiği bildirildi. - MANİSA