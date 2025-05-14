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Manisa'da Hemzemin Geçit Arızası Trafiği Olumsuz Etkiledi

Manisa'da Hemzemin Geçit Arızası Trafiği Olumsuz Etkiledi
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Aşağı Çobanisa Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana gelen arıza, uzun süreli trafik aksaklıklarına neden oldu. TCDD arıza ekibi, geçitteki bariyerlerin çalışmaması üzerine pratik bir çözüm buldu ancak bu durum olası kazalara yol açabilecek riskler taşıyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağı Çobanisa Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçitte meydana gelen arıza, trafikte uzun süreli aksamalara neden oldu. Olay yerine yaklaşık 40 dakika sonra ulaşan arıza ekibinin müdahale şekli ise hem şaşkınlığa hem de endişeye neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Şehzadeler ilçesi Aşağı Çobanisa Mahallesi Hamzabeyli çıkışında bulunan hemzemin geçit, tren geçişi olmadığı halde bariyerlerini indirerek uyarı sesi vermeye başladı. Yaklaşık 15 dakika boyunca trenin geçmesini bekleyen sürücüler, mahalle sakinlerinin "Bu geçitte sık sık arıza yaşanıyor" demesi üzerine durumu TCDD'ye ait 131 Arıza Hattı'na bildirdi.

Bariyeri taşla açık tuttular

Bariyerlerin kapanmasıyla oluşan uzun araç kuyruğu nedeniyle bazı sürücüler risk alarak kapalı bariyerlerin arasından geçip yollarına devam ederken, yaklaşık 40 dakika sonra olay yerine gelen TCDD arıza ekibi, ellerindeki kablo ve cihazlarla geçitte inceleme yaptı. Ekip, çalışmayan bariyerleri elle kaldırdıktan sonra bariyerlerin havada sabit durmadığını fark etti. Bu duruma pratik bir çözüm bulan ekip, altına küçük taş parçaları koyarak bariyerin açık kalmasını sağladı.

Bir taraf kapalı bir taraf açık kaldı

Arıza ekibinin bölgeden ayrılmasının ardından yaklaşık 10 dakika sonra bir trenin geçişi sırasında hemzemin geçidin yalnızca bir tarafındaki bariyerin otomatik olarak kapanıp, diğer tarafın açık kalması ise dikkat çekti. Tren geçtikten sonra kapanan bariyer otomatik olarak açılırken, taşla sabitlenen diğer bariyerin aynı şekilde açık kaldığı görüldü.

Geçidin Hamzabeyli yönünden Aşağı Çobanisa'ya giriş tarafının otomatik çalışması, buna karşın çıkış yönünün sürekli açık bırakılması olabilecek kazalara resmen davetiye çıkarttı.

Mahalle sakinleri, geçitte sürekli arıza yaşandığını belirterek yetkililerin bu duruma kalıcı bir çözüm bulmasını istedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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