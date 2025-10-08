Manisa'da Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağışı Şaşkınlık Yarattı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlarda şaşkınlığa neden olurken yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde yağmur sonrası ceviz büyüklüğünde dolu yağışı gerçekleşti. Kısa süreli yağış sonrası yerler beyaza bürünürken dolu tanelerinin büyüklüğü vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu. Dolu yağışının lokal olduğu ve bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi. - MANİSA