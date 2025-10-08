Haberler

Manisa'da Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağışı Şaşkınlık Yarattı

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde yağan ceviz büyüklüğündeki dolu, vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu. Yağış sonrası bölgede herhangi bir olumsuz olay yaşanmadığı bildirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde yağmur sonrası ceviz büyüklüğünde dolu yağışı gerçekleşti. Kısa süreli yağış sonrası yerler beyaza bürünürken dolu tanelerinin büyüklüğü vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu. Dolu yağışının lokal olduğu ve bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
