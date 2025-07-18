Manavgat'ta Seyir Halindeki Araç Park Halindeki Otomobile Çarptı

Manavgat'ta Seyir Halindeki Araç Park Halindeki Otomobile Çarptı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki bir aracın, malzeme indiren çalışanı yaraladığı ve kazanın güvenlik kamerasına yansıdığı bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki bir aracın malzeme indirmek için park halinde bulunan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, malzeme indiren market çalışanı yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Kafeler Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki Mamajan H.'nin kullandığı 07 LTC 84 plakalı otomobil, markete malzeme indirmek için kapısı açık şekilde park halinde bulunan 07 CCA 688 plakalı aracın sol arka kapısına ve malzeme indiren Barış Salcan'a çarptı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken kazada hafif yaralanan çalışan, tedbir amaçlı olarak hastaneye gitti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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