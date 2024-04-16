Manavgat'ta otomobil kaza yaptı, sürücü yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.
Kaza, Manavgat Antalya D400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Buğra Günal'ın kullandığı 07 AVU 995 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan ve 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. - ANTALYA