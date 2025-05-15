Manavgat'ta Motosiklet Sürücüsü Kaza Sonrası Hafif Yaralı Olarak Kurtuldu

Manavgat'ta Motosiklet Sürücüsü Kaza Sonrası Hafif Yaralı Olarak Kurtuldu
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Manavgat'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle sürüklendi ancak başındaki kask sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Manavgat'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesinde meydana gelen trafik kazasında Gençlik Merkezi istikametine seyir halindeki Ferhat Y.'nin kullandığı 07 BHF 267 plakalı motosiklet, 5036 sokağa dönmekte olan Taylan T.'nin kullandığı 07 AFU 600 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, çarpmanın şiddetiyle yola savrularak sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı. Başındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlatan motosiklet sürücüsü 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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