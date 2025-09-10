Manavgat'ta Kaçak Ürün Operasyonu: 2 Bin 200 Paket Sigara Ele Geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin savcılık koordinesinde H.M. isimli işletmeye baskın düzenlendi. Operasyonda 2 bin 200 paket kaçak sigara, 335 paket sigara ucu ve 230 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA