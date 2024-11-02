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Manavgat'ta Çiğköfteciye Hırsızlık Şoku

Manavgat'ta Çiğköfteciye Hırsızlık Şoku
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde çiğköfte satan işyerinde, park halindeki motosiklet ve işyerindeki bir miktar para çalındı. Polis ekipleri, olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çiğköfte satan işyerinin yan tarafına konulan motosiklet ve bir miktar parasının çalındı. Polis ekipleri, ne zaman gerçekleştiği belli olmayan olayın şüphelilerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sözen Caddesi'ndeki işyerinde çiğ köfte satan Ömer Yılmaz, 112 acil çağrı merkezinin arayarak işyerinin yan tarafında park halindeki 07 BJU 235 plakalı motosikletinin ve işyerinin içerisinden bir miktar parasının çalındığı söyledi.

İhbar doğrultusunda olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, işyeri sahibinin ifadesi doğrultusunda olayın şüphelilerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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