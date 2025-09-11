Haberler

Maltepe'de Patenli Tehlike: Taksinin Bagajına Tutunarak Yolculuk Yaptılar

Maltepe'de Patenli Tehlike: Taksinin Bagajına Tutunarak Yolculuk Yaptılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de iki kişi, patenle seyir halindeki bir taksinin bagajına tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Olay, diğer bir aracın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe'de iki kişi, patenle seyir halindeki bir taksinin bagajına tutunarak metrelerce yolculuk yaptı. Tehlikeli anlar, arkadaki aracın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Maltepe Cumhuriyet Meydanı Tüneli içinde meydana geldi. İki kişi, ayaklarında patenle hareket halindeki bir taksinin bagajına tutunarak ilerlemeye başladı. Trafikte tehlike oluşturan o anlar arkadaki bir aracın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patenli iki kişinin taksinin bagajına tutunarak metrelerce ilerlediği anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak

Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarını delirten görüntü

Galatasaray taraftarını delirten görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.