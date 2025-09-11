Maltepe'de Patenli Tehlike: Taksinin Bagajına Tutunarak Yolculuk Yaptılar

Maltepe'de iki kişi, patenle seyir halindeki bir taksinin bagajına tutunarak metrelerce yolculuk yaptı. Tehlikeli anlar, arkadaki aracın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Maltepe Cumhuriyet Meydanı Tüneli içinde meydana geldi. İki kişi, ayaklarında patenle hareket halindeki bir taksinin bagajına tutunarak ilerlemeye başladı. Trafikte tehlike oluşturan o anlar arkadaki bir aracın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patenli iki kişinin taksinin bagajına tutunarak metrelerce ilerlediği anlar yer aldı. - İSTANBUL