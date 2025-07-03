Malkara'da Tarla Yangını: 20 Dönüm Alan Zarar Gördü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde buğday ekili bir tarlada çıkan yangında 20 dönüm alan zarar gördü.

Malkara ilçesine bağlı Mestanlar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tarla yangınını fark eden vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla saatler süren çalışmalarla alevler kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından, 20 dönüm buğday ekili alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı. - TEKİRDAĞ