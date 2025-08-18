Malatya'da Trafik Kazası, Araç Kuyrukları Oluştu

Malatya'da Trafik Kazası, Araç Kuyrukları Oluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da Beylerderesi Viyadüğü'nde 4 aracın karıştığı trafik kazası trafiği felç etti. Kazada yaralanan olmazken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Malatya'da Beylerderesi Viyadüğü'nde 4 aracın karıştığı trafik kazası trafiği felç etti. Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Edinilen bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında Beylerderesi Viyadüğü girişinde arızalanarak yol kenarında bekleyen 44 ADZ 078 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile aynı istikamette ilerleyen 44 AHR 343 plakalı Citroen marka otomobil, 44 AD 989 plakalı kamyonet ve 44 KC 042 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı

Memurlar dediklerini yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka sıralamayı değiştirdi! İşte yeni şampiyonluk tahmini

Yapay zeka sıralamayı değiştirdi! İşte yeni şampiyonluk tahmini
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.