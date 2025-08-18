Malatya'da Trafik Kazası, Araç Kuyrukları Oluştu

Malatya'da Beylerderesi Viyadüğü'nde 4 aracın karıştığı trafik kazası trafiği felç etti. Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Edinilen bilgilere göre, saat 16.00 sıralarında Beylerderesi Viyadüğü girişinde arızalanarak yol kenarında bekleyen 44 ADZ 078 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile aynı istikamette ilerleyen 44 AHR 343 plakalı Citroen marka otomobil, 44 AD 989 plakalı kamyonet ve 44 KC 042 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA