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Malatya'da Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

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Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da, bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Battalgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Çatyol mevkiinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında küçük çaplı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekipler tarafından yapılan müdahale sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Battalgazi Güvenlik İnceleme Ekonomi İtfaiye malatya Olaylar 3-sayfa Yaşam

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