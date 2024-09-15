Malatya'da Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Malatya'da, bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Battalgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Çatyol mevkiinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında küçük çaplı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekipler tarafından yapılan müdahale sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA