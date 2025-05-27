Malatya'da Tefecilik Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Malatya'da Tefecilik Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı
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Malatya'da pos cihazı aracılığıyla tefecilik yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Şüphelilerin, nakit para ihtiyacı olan vatandaşlara faizli para sağladığı tespit edildi.

Malatya'da, pos cihazı aracılığıyla tefecilik yaptığı belirlenen 3 şüpheliyi yakaladı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında pos cihazı aracılığıyla tefecilik yaptığı belirlenen 3 şüpheliyi yakaladı. Kuyumcu görünümünde faaliyet yürüten şüphelilerin, herhangi bir mal ya da hizmet satışı yapmaksızın, nakit para ihtiyacı olan vatandaşların kredi kartlarından komisyon karşılığında faizli para temin ettikleri tespit edildi.

Yapılan operasyonda şüphelilere ait iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda 2 adet pos cihazı,3 adet akıllı cep telefonu,26 adet slip,3 adet tahsilat makbuzu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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