Haberler

Malatya'da Organize Suç Örgütü Davası Başlıyor

Malatya'da Organize Suç Örgütü Davası Başlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da yurt dışında olduğu belirtilen Serdal A.'nın liderliğini yaptığı 116 sanıklı organize suç örgütü davası yarın başlayacak. Dava, Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda görülecek. Örgütün 56 üyesi tutuklu bulunuyor ve sanık sayısının fazla olması nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı.

Malatya'da liderliğini yurt dışına kaçtığı belirtilen Serdal A.'nın yaptığı 56'sı tutuklu toplam 116 sanıklı organize suç örgütü davası yarın Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda görülecek.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı organizesinde KOM, Asayiş, Narkotik ve İstihbarat Şube ekiplerinin ortak çalışmasıyla 5 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre edilen yapılanmada 14 isim müşteki şüpheli 5 isim mağdur şüpheli 87 isim şüpheli ve 18 yaş altı 10 isim de "SSÇ" sıfatı ile iddianamede yer aldı. Kentte haraca bağlama tehdit, darp, silahla yaralama, haksız kazanç elde etme ve cinayet dahil birçok eylemin örgüt tarafından işlendiği iddianamede yer alırken ortam dinlemesi sırasında tespit edilen bir planlı silahlı saldırının polis müdahalesi ile engellendiği belirtildi. Operasyonlarda çok sayıda tabanca tüfek ve mühimmat ele geçirilirken örgütün 56 üyesi tutuklu bulunuyor. Örgüt lideri olduğu iddia edilen ve 38 yaşında olduğu belirtilen Serdal A.'nın yurt dışında olduğu hakkında kırmızı bülten çıkartıldığı ve başka bir cinayet dosyasından da aramasının bulunduğu kaydedildi.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülecek dava sanık sayısının fazla olması nedeniyle Salköprü Mahallesi'ndeki Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda yapılacak. 10 gün sürmesi beklenen duruşmalar öncesi kapalı spor salonu çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti

AİHM'den Türkiye'nin "Selahattin Demirtaş" başvurusuna yanıt
Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?

Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?
Bahçeli onay verdi, MHP Meclis'e sundu! O suçlarda cezalar artıyor

O suçları işleyenler yandı! Bahçeli'nin talimatıyla Meclis'e geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap

Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi

Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.