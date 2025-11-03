Malatya'da Organize Suç Örgütü Davası Başlıyor

Malatya'da liderliğini yurt dışına kaçtığı belirtilen Serdal A.'nın yaptığı 56'sı tutuklu toplam 116 sanıklı organize suç örgütü davası yarın Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda görülecek.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı organizesinde KOM, Asayiş, Narkotik ve İstihbarat Şube ekiplerinin ortak çalışmasıyla 5 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre edilen yapılanmada 14 isim müşteki şüpheli 5 isim mağdur şüpheli 87 isim şüpheli ve 18 yaş altı 10 isim de "SSÇ" sıfatı ile iddianamede yer aldı. Kentte haraca bağlama tehdit, darp, silahla yaralama, haksız kazanç elde etme ve cinayet dahil birçok eylemin örgüt tarafından işlendiği iddianamede yer alırken ortam dinlemesi sırasında tespit edilen bir planlı silahlı saldırının polis müdahalesi ile engellendiği belirtildi. Operasyonlarda çok sayıda tabanca tüfek ve mühimmat ele geçirilirken örgütün 56 üyesi tutuklu bulunuyor. Örgüt lideri olduğu iddia edilen ve 38 yaşında olduğu belirtilen Serdal A.'nın yurt dışında olduğu hakkında kırmızı bülten çıkartıldığı ve başka bir cinayet dosyasından da aramasının bulunduğu kaydedildi.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülecek dava sanık sayısının fazla olması nedeniyle Salköprü Mahallesi'ndeki Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda yapılacak. 10 gün sürmesi beklenen duruşmalar öncesi kapalı spor salonu çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı. - MALATYA