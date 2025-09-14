Haberler

Malatya'da Mobilya İmalathanesinde Yangın Paniği

Güncelleme:
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında maddi hasar oluştu ancak yaralanan olmadı.

Malatya'da bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu imalathanede maddi hasar oluştu.

Yangın, Yeşilyurt ilçesi Çarmuzu Mahallesi Boncuk Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, imalathanede maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
