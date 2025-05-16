Malatya'da Kayısı Ağaçları Yeniden Yeşerdi

Malatya'da Kayısı Ağaçları Yeniden Yeşerdi
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Malatya'da nisan ayında zirai don nedeniyle ürün kaybı yaşayan üreticiler, ağaçların yeniden yeşermesiyle moral buldu. Üreticiler, önümüzdeki sezondan umutlu.

Malatya'da nisan ayında etkili olan zirai don nedeniyle ürün kaybı yaşayan üreticiler, bahçelerdeki ağaçların yeniden yeşermesiyle moral buldu.

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bir bölümünün karşılandığı Malatya'da 11-14 Nisan tarihlerinde yaşanan zirai dondan milyonlarca kayısı ağacı zarar gördü. Yaklaşık 10 milyon kayısı ağacının bulunduğu kentte don nedeniyle ürün kaybı yaşayan üreticiler sezonu erken kapatırken, bahçelerindeki ağaçların yeniden yeşermesiyle moral buldu.

"Ağaçlarımız yeniden canlanarak bizleri umutlandırdı"

Akçadağ ilçesinde yüzde yüzlere varan ürün kaybının ardından ağaçların yeniden yeşermesinin kendilerini umutlandırdığını kaydeden üretici İsmet Leventoğlu, "Zirai dondan dolayı kayısı bahçelerimiz büyük darbe aldı. Çok şükür ağaçlar yeniden canlandı. Bu sezonda ürün beklentimiz yok istirahat edeceğiz. Önümüzdeki sezonda daha fazla ürün elde etme ihtimalimiz daha yüksek" dedi.

"Ağaçlar yüzde 75 oranında toparladı"

Mehmet Torun ise zirai don sonrası zarar gören kayısı ağaçlarında yüzde 75'lere varan bir toparlanmanın söz konusu olduğunu ifade ederek, gerekli bakımların ardından bir sonraki sezonda bekledikleri verimi alacaklarına inandıklarını kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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