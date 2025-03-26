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Malatya'da Kaçakçılığa Büyük Darbe: 200 Kilogram Tütün ve 700 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Malatya'da Kaçakçılığa Büyük Darbe: 200 Kilogram Tütün ve 700 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi
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Jandarma, Malatya'nın Kale ve Yeşilyurt ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda büyük miktarda kaçak tütün ve alkol ele geçirdi. İki zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da, jandarma tarafından iki ilçede kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 200 kilogram tütün, 148 adet kullanılmış makaron bandrolü ve 700 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Malatya'da, jandarma tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında Kale ve Yeşilyurt ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 200 kilogram tütün, 148 adet kullanılmış makaron bandrolü ve 700 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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