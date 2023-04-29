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Malatya'da iki ayrı kazada: 3 kişi yaralandı

Malatya'da iki ayrı kazada: 3 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Malatya'da meydana gelen iki ayarı kazada 3 kişi yaralandı.

Malatya'da meydana gelen iki ayarı kazada 3 kişi yaralandı.

Malatya- Sivas karayolu Hekimhan Hasan Çelebi üzerinde meydana gelen kazada ilk kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Battalgazi ilçesi Ataköy Mahallesi İsmetpaşa caddesi üzerinde meydana gelen bir diğer kazada ise

M. A . idaresindeki 44 S 1349 araç ile K. S. yönetimindeki 44 KN 439 araç çarpıştı. Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan G.A. yaralandı.

Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hekimhan Tragger Malatya Sivas 3. Sayfa Haberler

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