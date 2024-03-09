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Lüleburgaz'da çamaşır kurutma makinesi yangını

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çamaşır kurutma makinesindeki arıza sebebiyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çamaşır kurutma makinesindeki arıza sebebiyle yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Lüleburgaz ilçesi Yeni Mahallesindeki bir meskende yaşanan olayda, çamaşır kurutma makinesinin verdiği arızadan dolayı yangın çıktı.

Yangının etkisiyle çamaşır kurutma makinesi alev aldı. Evlerinde yangın çıktığını gören aile fertleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Ölen ya da yaralanan olmadığı yangınla ilgili inceleme başlattı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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