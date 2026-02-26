Londra'da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir Türk kuyumcusu, pala ve balyoz taşıyan 3 saldırganın hedefi oldu.

EŞİNE AZ RASTLANAN SOYGUN

Olay yerine motosikletle gelen kişiler, dükkana motorla daldıktan sonra dükkandaki vitrinleri balyoz darbeleriyle indirdi ve dakikalar içinde Londra'da eşine az rastlanan bir soygun gerçekleştirdi.

MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞAN HALKA PALA SALLADILAR

Salı günü sabah 10.00 sıralarında Islington ilçesindeki Green Lanes Caddesi'nde yer alan "Bilezzik" adlı kuyumcuda yaşanan olay, sosyal medyada da paylaşıldı. Görüntülerde soyguncuların olaya müdahale etmeye çalışan bölge halkını pala ile tehdit ettikleri ve soygunun ardından dakikalar içinde olay yerinden uzaklaştıkları görüldü. Çığlıklar arasında gerçekleşen soygun sırasında saldırganların kask taktıkları ve siyah kıyafetler giydikleri kaydedildi.

"HERHANGİ BİR YARALANMA BİLDİRİLMEDİ"

Polis, saldırganların silahlı olduğunu teyit etti. Yetkililerden yapılan açıklamada, "24 Şubat Salı günü saat 10.04'te Islington, Green Lanes üzerindeki bir dükkanda silahlı soygun ihbarı alındı. Olay sırasında bazı vatandaşlar, şüphelilerin kaçmasını engellemeye çalıştı. Herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Polis ekipleri, saat 10.08'de olay yerine ulaştı. Delilleri güvence altına almak ve şüphelileri tespit etmek için çalışmalar hızla sürüyor. Bu aşamada, herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadı" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı