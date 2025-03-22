Lesovo Gümrük Kapısı'nda 6 Milyon Euro Değerinde Kaçak Altın Ele Geçirildi

Bulgaristan'ın Lesovo Gümrük Kapısı'nda şüpheli bir tırda yapılan aramada, yaklaşık 6 milyon euro değerinde 14 kilo 266 gram altın ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Romanya'dan Türkiye'ye tır ile giriş yapmak isteyen M.O. isimli sürücü, sınırın diğer tarafında bulunan Bulgaristan'ın Lesovo Gümrük Kapısı'nda çıkış yapmak üzere iken Bulgar gümrük memurları tarafından yapılan detaylı incelemede, ayakkabılarında ve vücudunda sarılı halde yaklaşık değeri 6 milyon euro olan 14 kilo 266 gram kaçak altın külçesi ele geçirildi. Tır sürücüsünün, altın külçelerini vücuduna yapıştırdığı ve ayakkabılarının içine gizlediği tespit edildi. Bulgaristan gümrüklerinde ilk kez tek kişi üzerinde rekor altın ele geçirildiği öğrenildi. Tır sürücüsünün Türkiye'den eşya almak üzere kargosuz seyahat ettiğini belirtti.

Kaçak altınlara el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE