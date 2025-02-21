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Kuyumcuya Haraç İsteyen Motosikletli Şüphelilere Silahlı Saldırı

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Fatih'te, motosikletli iki şüpheli, 80 bin dolar haraç istedikleri kuyumcuya silahlı saldırı düzenledi. Olay sonrası polis, şüphelilerden birini yakalayarak adli makamlara sevk etti.

Fatih'te motosikletli 2 şüpheli, 80 bin dolar haraç istedikleri kuyumcudan para alamayınca silahlı saldırı düzenledi. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Şubat'ta saat 04.30 sıralarında Fatih Mesih Paşa Mahallesi Laleli Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcuya gelen motosikletli 2 şüpheli, silahla kurşun yağdırdı. İş yerine 6 kurşun isabet ederken, şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Şüpheli, 80 bin dolar haraç istedi

İhbar üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, iş yeri ortaklarından S.S.'nin ifadesi alındı. Şahsın kimseyle bir sorunları olmadığını belirttiği ancak 7 Şubat tarihinde iş yerine gelen bir kişinin, "Beni bir abi gönderdi, ismini daha sonra öğrenirsiniz, 80 bin dolar borcunuz varmış, bunu ödeyin" dediği öğrenildi. Gelen şüpheliye, kimseye borçları olmadıklarını söyleyen S.S.'ye ise ortağı M.Ç.'ye ait otelin resmini göstererek "Borç bu otelin" dediği kaydedildi. Polis ekiplerinin belirlenen otelde gerçekleştirdiği incelemede, şüphelinin o otele de giderek aynı şekilde konuştuğu ve 80 bin dolar para istediği tespit edildi. Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelinin kimliğini tespit etti. Düzenlenen operasyonda şüpheli A.B.Ç. (22) gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, kuyumcuya silahlı saldırı anları da güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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