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Kuyumcu Soygununda 4 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Kuyumcu Soygununda 4 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gerçekleşen kuyumcu soygununda, kurusıkıdan çevirme silah kullanarak soygun yapan 3 kişi ile gözcü bir kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye gönderildi. Soyguncuların ve annelerinin tepkileri olayın ardından gündeme geldi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kurusıkıdan çevirme silahla kuyumcu soygunu gerçekleştiren 3 kişi ile birlikte bir gözcü emniyetteki sorgularının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliyeye gelen iki kardeşin annesi ise oğullarına "Ciğerimi yakma demedim mi hakkım size haram olsun" diyerek, evlatlarının bu olay için özellikle seçildiğini iddia etti.

Tarihi kent Safranbolu'nun en işlek caddesi olan Sadri Artunç Caddesi'nde önceki gün akşam kuyumcu dükkanının kapanmasına dakikalar kala saat 17.40 sıralarında meydana gelen olayda, kuyumcuya giren silahlı ve yüzleri kar maskeli 3 kişi çalışanları yere yatırarak etkisiz hale getirip, yanlarında getirdikleri iki çantaya vitrinde bulunan bilezik ve künyeleri doldurarak kaçmıştı. Karabük Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışması ve Polis Özel Hareket Timlerinin destekleri ile 15 saat süren çalışma sonrası 3 soyguncu ile bir gözcü toplam 4 kişi yakalanmıştı. Soygunda çalınan yaklaşık 20 kilo altının bir kısmı ilk gün kalan kısmı ise diğer gün saklanan yerde bulunmuştu.

Emniyetin operasyonu sonrası saklandıkları metruk evde kıskıvrak yakalanan Cemal Polat Ç. (21), kardeşi Rıza Ç. (21) ve Emre Ü. ile olayda gözcülük yapan Ramazan K.'nin Safranbolu Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlandı. Sorgularının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında emniyetten çıkarılan 4 kişi daha sonra Safranbolu Adliyesine getirildi.

Adliye binasının arka kısmından içeri alınan şüphelilerden iki kardeşin annesi Pınar Ç., "Bana ciğerimi yakma demedim mi. Benim ciğerimi böyle yaktığınız için hakkım size haram olsun. Benim çocuklarım sporcu ve özellikle bu iş için seçilmiş. Sigara dahi içmeyen çocuklarımı 8 sene babasız büyüttüm ben. Ramazan K. var işin içinde. Bu altını benim çocuklarım kime verecekti. Hayatlarında altının gramını bilmezler ne olduğunu. Sporda, bilek güreşinde Türkiye ikinciliği var. Bu altınları kime vereceklerdi. Bu iki silah nereden geldi" diye bağırarak tepkisini gösterdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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