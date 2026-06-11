Kuveyt: "Havalimanının radarı bu sabah hedef alındı"

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Havalimanının radarı bu sabah hedef alındı. Saldırı, insanların yaralanmasına ve önemli miktarda maddi kayıplara neden oldu" denildi.

İran, ABD'nin dün gece düzenlediği saldırılara misilleme olarak bir kez daha Körfez ülkelerini hedef aldı. Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Havalimanının radarı bu sabah hedef alındı" denildi.

Saldırının yaralanmalara yol açtığı belirtilen açıklamada, "Radar tesislerini, ekipmanları ile hava trafik yönetim sistemlerini etkileyen önemli miktarda maddi kayıplara neden oldu" ifadeleri kullanıldı. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı