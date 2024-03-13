Kütahya'da Yalnız Yaşayan 84 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
Kütahya'nın Emet ilçesinde yalnız yaşayan 84 yaşındaki Mahmut Tezbaşar evinde ölü bulundu. Tezbaşar'ın cenazesi Adli Tıptaki işlemlerin ardından ilçe mezarlığına defnedildi.
Kütahya'nın Emet ilçesi yalnız yaşayan 84 yaşındaki Mahmut Tezbaşar evinde ölü bulundu.
Hamam Mahallesinde oturan Mahmut Tezbaşar'dan uzun süre haber alamayan akraba ve komşuları güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine Tezbaşar'ın oturduğu eve gelen ekipler yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Mahmut Tezbaşar'ın cenazesi savcılık incelemesinin sonrası kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Tezbaşar'ın cenazesi Adli Tıptaki işlemlerin ardından ilçe mezarlığına defnedildi. - KÜTAHYA