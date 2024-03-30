Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahur vakti gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 2 kişiden 10 gram metamfetamin, 8 gram esrar ve 9 adet sentetik hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu, Kütahya Merkez ilçede O.K ve S.Ç. isimli şahıslar 10 gram metamfetamin, 8 gram esrar, 9 adet sentetik hap ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile birlikte suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA