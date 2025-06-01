Kütahya'da Kurt Saldırısı: 11 Koyun Telef Oldu

Kütahya'da Kurt Saldırısı: 11 Koyun Telef Oldu
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Kütahya'da Kurt Saldırısı: 11 Koyun Telef Oldu
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kurtların saldırısı sonucu 11 koyun telef oldu, 14 koyun ise yaralandı. Üretici Abbas Kaptan, olayın ardından yaşadığı maddi zarar 250 bin lira olarak ifade etti.

Kütahya'da kurtların saldırısında 11 koyun telef oldu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Küçükköy'de sabaha karşı yaşanan kurt saldırısı büyük zarara yol açtı. Abbas Kaptan'a ait ağıla giren kurtlar, 11 koyunu parçalayarak telef etti, 14 koyunu ise çeşitli yerlerinden yaraladı.

Olayı sabah saatlerinde fark eden Abbas Kaptan, gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşadı. Yaşadıklarını anlatan Kaptan, "Sabah 04.00-05.00 civarı kurtlar ağıla girmiş. 11 koyun telef oldu, 14 tanesi de yaralı. Kimisinin boynu parçalanmış, kimisini bacağından ısırmış. Bazılarını da parçalayarak yemişler. Büyük ihtimalle bir değil, iki üç kurt vardı. İzlerini takip ettim, uzaklaşmışlar. Toplam 43 koyunum vardı, 25 tanesi telef oldu ya da yaralı. Sağlam kalanlar çok az. Yaralıların da iyileşeceği belli değil. Bu koyunlar damızlık, bazıları da kurbanlık olacak yaştaydı. Maddi zararım 250 bin lirayı bulur" dedi.

Olayın ardından Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililer, benzer olayların önüne geçilmesi için üreticilere uyarılarda bulunarak gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TAMER YİĞİT - 3.Sayfa
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