Haberler

Kütahya'da Kaçak Tütün ve Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

Kütahya'da Kaçak Tütün ve Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, bir iş yeri ve araçta toplamda 16 bin 440 adet içi doldurulmuş bandrolsüz makaron ve kaçak tütün ele geçirildi. Olayla bağlantılı iki şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde jandarma tarafından bir iş yeri ve araçta yapılan aramada kaçak tütün ve bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde kaçakçılık suçları kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, Pazarlar ilçe merkezinde bulunan bir iş yeri ve araçta yapılan aramada, 16 bin 440 adet içi doldurulmuş bandrolsüz makaron, 400 adet bandrolsüz makaron, 63 paket bandrolsüz nargile tütünü, 3 bin 750 gram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirilmiştir.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Futbolda bahis operasyonu! 17'si hakem, 2'si kulüp başkanı 21 kişi için gözaltı kararı

Futbolda yeni deprem! Süper Lig kulübü başkanı ve 17 hakem gözaltında

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 gündür hastanedeydi! Sibil Çetinkaya sevindiren haberi duyurdu

20 gündür hastane odasındaydı! Kritik süreçle ilgili yeni bilgi
Sonunda ağzındaki baklayı çıkarttı! Türkiye'yi bakın neyle suçladı

Sonunda ağzındaki baklayı çıkarttı! Türkiye'yi bakın neyle suçladı
Takımlarımız şov yapıyor! Ülke puanı uçuşa geçti

Takımlarımız şov yapıyor! Ülke puanı uçuşa geçti
Koleksiyoncular bu '25 kuruşun' peşinde! Değeri dudak uçuklattı

Koleksiyoncular bu '25 kuruşun' peşinde! Değeri dudak uçuklattı
20 gündür hastanedeydi! Sibil Çetinkaya sevindiren haberi duyurdu

20 gündür hastane odasındaydı! Kritik süreçle ilgili yeni bilgi
TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin lira harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor

TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı puan alamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı puan alamazdık" diyor
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

En acı görüntü! Daha 8 yaşındaydı
Kocasını kızgın yağ dökerek öldüren kadın: Bana kızımın yanında cinsel istismarda bulundu

Kocasını kızgın yağ dökerek öldüren kadından kan donduran sözler
Neler yapıyorlar neler! Avrupa Ligi'nde Sürpriz lider

Neler yapıyorlar neler! Avrupa Ligi'nde Sürpriz lider
Hayallerin bittiği o an: Fenerbahçeli taraftarlardan büyük tepki var

Hayallerin bittiği o an: Taraftardan büyük tepki var
Motorine gece yarısı 2 lira 7 kuruşluk dev zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Gece yarısı sessiz sedasız dev zam geldi
Samsung, Hyundai ve Nvidia'nın CEO'ları aynı masada

Masadaki 3 ismin yönettiği paranın değeri akılalmaz cinsten
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.