Kütahya'da Kaçak Tütün ve Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi
Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, bir iş yeri ve araçta toplamda 16 bin 440 adet içi doldurulmuş bandrolsüz makaron ve kaçak tütün ele geçirildi. Olayla bağlantılı iki şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde jandarma tarafından bir iş yeri ve araçta yapılan aramada kaçak tütün ve bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde kaçakçılık suçları kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, Pazarlar ilçe merkezinde bulunan bir iş yeri ve araçta yapılan aramada, 16 bin 440 adet içi doldurulmuş bandrolsüz makaron, 400 adet bandrolsüz makaron, 63 paket bandrolsüz nargile tütünü, 3 bin 750 gram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirilmiştir.
Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA