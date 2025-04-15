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Kütahya'da Fabrika Kurulumu Sırasında İşçi Hayatını Kaybetti

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki bir fabrikanın kurulumu sırasında yüksekten düşen 28 yaşındaki işçi M.D., ağır yaralanarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bir fabrikanın kurulumu esnasında yüksekten düşerek ağır yaralanan işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Altıntaş OSB'deki bir fabrikanın kurulumunda çalışan M.D. (28) isimli işçi yüksekten başının üstüne düşerek ağır yaralandı. Çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen M.D., olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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