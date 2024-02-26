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Kütahya'da bıçaklı-silahlı kavga: 2 yaralı

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Kütahya'da inşaatçı akrabalar arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı. Kavganın alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı öne sürülüyor. Taraflardan biri bıçak kullanırken diğeri ise silahını ateşledi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi olan bir kişi bulunuyor. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kütahya'da bıçaklı-silahlı kavga: 2 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'da inşaatçı akrabalar arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı

Olay, Kütahya'nın Dumlupınar Mahallesi Şehit Üst teğmen Murat Bek Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, inşaat sahasındaki kulübede akraba oldukları ve alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan birinin bıçak diğerinin ise silah çektiği öğrenildi. Tartışma sonrasında taraflardan birinin bıçak kullandığı diğerinin ise silahını ateşlediği öne sürülürken, taraflar yaralandı. 112 ihbar hattına gelen telefon sonrasında sağlık ve polis ekipleri olay yerine gelirken taraflara müdahale etti.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılardan biri Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi eğitim ve araştırma hastanesi ek binaya götürülürken, diğeri ise Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi eğitim ve araştırma hastanesi ana binaya kaldırıldı. İsimleri belirtilmeyen yaralılardan birinin hayatı tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Tarafların yakınlarının olay çıkartabileceği ihtimali üzerine polis ekipleri iki hastanede de önlemleri artırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dumlupınar Kütahya 3.Sayfa Haberler

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