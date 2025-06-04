Kurban Bayramı Trafiği: Düzce Geçişinde Yoğunluk Artıyor

Kurban Bayramı Trafiği: Düzce Geçişinde Yoğunluk Artıyor
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Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk oluşturdu. Ankara istikametinde akıcı bir trafik gözlemlenirken, maddi hasarlı kazalar nedeniyle bazı yolların kapanması ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede açıldı.

Kurban Bayramı tatili için memleketlerine gidenler Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde akıcı yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sürüclüre, Ankara istikametinde akıcı yoğunluk oluşturdu. Düzce geçişinde ara ara meydana gelen maddi hasarlı kazalar nedeniyle kapanan yolun kısa sürede açılması için karayolları ekipleri çalışmalar yaparken, İstanbul istikametinde ise normalin çok altında trafiğin ilerlediği görüldü. Bayram trafiğinin arefe günü geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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