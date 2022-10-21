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Küçük çocukları tekme tokat dövdü

3. Sayfa Haberleri

Küçük çocukları tekme tokat dövdü

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir kişi, dört çocuğu tekme tokat dövdü.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir kişi, dört çocuğu tekme tokat dövdü. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken çevredekilerin de olaya tepki gösterdiği görüldü.

Olay dün Seferihisar Pazaryeri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ralli yarışlarını izlemeye gelen 4 küçük çocuk, M.E. adlı bir kişi tarafından henüz bilinmeyen bir sebeple darp edildi. M.E., çocukları tekme tokat döverken o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çevredekilerin tepki gösterdiği olayda aileler de M.E. hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kişi, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seferihisar İzmir 3. Sayfa Haberler

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