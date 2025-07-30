Kripto Para Yatırımı Skandalı: Metin Emir'in Savunması ve Çarpıcı İddialar

Sosyal medya üzerinden kripto para yatırımları tavsiyeleri veren ve kendisine para gönderen kişilerin paraları sıfırlanınca çok sayıda kişinin dava açtığı Metin Emir, herkese bu işin risklerini anlattığını, hakkında çıkan haberlerin ardından mafyaların kendisinde yüklü para olduğunu sanıp yurt dışına kaçırmak istediğini ve mahkemelerden takipsizlik kararları aldığını ileri sürdü.

Ordu'da yaşayan Metin Emir (34), geçen yıllarda 6 kez Bitcoin fiyatını tahmin edince takipçilerin dikkatini çekti. İddiaya göre takipçiler Emir'e değerlendirmesi için para göndermek istedi. Bunun üzerine Emir, bu işin riskleri olduğunu ve sorumluluk kabul etmediğini anlattı. Emir'in iddiasına göre takipçilerin paraları bir süre sonra yüzde 60 değerlendi ancak takipçiler daha fazlasını isteyince paralar sıfırlandı. Bunun üzerine yaklaşık 70 kişi Emir hakkında suç duyurusunda bulundu, iddiaya göre kendilerini mafya olarak tanıtanlar Emir'i belirli bir ücret karşılığında yurt dışına kaçırabileceklerini söyledi.

"Para değer kazanınca 'satış yapalım' dedim ama daha çok kazanmak istediler"

Yaşanan süreci anlatan Emir, "Sosyal medyada kripto yorum ve analizleri yapmaktayım. 1 yılda 6 kez Bitcoin fiyatını tutturdum, sonrasında 7'nci kez fiyatı tutturacağımı düşünen takipçiler bana ulaştı ve ellerindeki parayı kaldıraçlı vadeli işlemlerde çalıştırmamı istedi. Ben de kendilerine riskli bir işlem olduğunu, sıfırlanma ihtimali olduğunu söyledim. Şahıslar tüm riskli göze alarak teklif ettiler. Ben de parayı kaldıraçlı vadeli işleme aktardım. Şahıslar işlemleri kendi telefonlarında da takip edebiliyorlardı. Sonrasında bu para yüzde 60-70 arasında değer kazandı. Hepsine ulaştım ve paranın güzel değer kazandığını, 'satışı yapalım mı?' Diye sordum. Takipçiler daha fazla yükselmesini istediler ve bir süre sonra İran ve İsrail sataşması olunca Bitcoin ve kripto paralarda ciddi bir düşüş gerçekleşti, para da vadeli işlemlerde olduğu için sıfırlandı" dedi.

"Canın sağ olsun deyip şikayetçi oldular, mafya beni yurtdışına kaçırmak için telefon açtı"

"Şahıslar bana ulaştılar ve 'canın sağ olsun' dediler. Ama birkaç gün sonra yine aynı şahıslar benden paranın en azından bir kısmını geri istediler" diyen Emir, "Parayı geri veremeyince hakkımda şikayetçi oldular. savcılık çağırdı ve ifade verdim. Hakkımda takipsizlik ve beraat kararı verildi. Vicdanı olarak bazı şahısların ödemelerini yaptım. Sonrasında kendimi, 'kripto fenomeni Metin Emir insanları dolandırdı' diye haber kanallarında gördüm. Bir zaman sonra da bir numara aradı ve bende yüklü bir para olduğunu, yurt dışına kaçırmak için özel uçak ve tekne teklif ettiler. Kendisi bir mafya örgütü imiş. Hapse girmemem için bana böyle bir teklifte bulundular. Sonrasında sorgularım devam etti ve takipsizlik ve beraat kararları aldım, şuanda özgürüm" diye konuştu. - ORDU