KOSGEB Kredisi Vaadiyle 5 Milyon Lira Dolandıran 8 Şüpheli Yakalandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde KOSGEB kredisi vaadiyle yaklaşık 20 kişiyi 5 milyon lira dolandıran 8 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya İl Jandarma komutanlığı sorumluluk bölgesinde suça geçit vermiyor. Bu çerçevede kendisini KOSGEB'de çalışan memur olarak tanıtarak Sakarya başta olmak üzere birçok il ve ilçede KOSGEB kredisi çıkarma vaadiyle 20 kişinin mağdur olduğu ve bir yıl içinde toplamda 5 milyon lira dolandırıldığı ekiplerce tespit edildi. Sakarya'da 5, Bolu'da 1 ve Düzce'de 1 olmak üzere toplamda 7 adrese eşzamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, birçok dijital materyal ve ziynet eşyalar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Ayrıca, jandarma ekiplerinin tespit edilen yeni mağdur ve şüpheliler ile ilgili çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA