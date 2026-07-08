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Körfez'de kafenin mutfağında çıkan yangın hasara neden oldu

Körfez'de kafenin mutfağında çıkan yangın hasara neden oldu
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kafenin mutfak bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında maddi hasar oluştu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kafenin mutfak bölümünde çıkan yangın hasara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Tütünçiftlik sahil bandında bulunan kafenin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın sebebiyle oluşan dumanları fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan Körfez İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerin müdahalesiyle alevler iş yerinin diğer bölümlerine sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Kafenin mutfak bölümünde maddi hasar meydana geldi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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