Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık'ın hayatı dram çıktı

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün saat 14.00 sıralarında köprü üzerinde aracından inen iş insanı İlhan Arık boğaza atladı.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine İstanbul İtfaiyesi Su altı Arama Kurtarma (İSAK), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede boğazda arama çalışmalarına başlayan ekipler, denizdeki kişiyi Ortaköy iskelesine çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde iş insanı İlhan Arık'ın (41) hayatını kaybettiği belirlendi.

HAYATI DRAM ÇIKTI

Feci olay sonrası iş insanı İlhan Arık'ın geçtiğimiz ocak ayında Haberler.com YouTube yayınında söylediği sözler akıllara geldi. Arık o yayında, "Babam evde ölü bulundu. Küçük yaştan bu yana yetim büyüdüm. Babamı tanımadım, babamın yokluğunu hep hissettim. Başkalarını kıyafetlerini giydim. Oğlumu 3 aylıkken hastanenin ihmali ile kaybettim. Erkek evlat çok istedim. Ben baba sevgisi görmedim oğlum görsün istedim, olmadı. Günlerce beşiğin başında ağladım. Ben hep yalnız başımaydım, mücadelemi bu şekilde verdim. Şu an iki kızım var. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. 99 depreminde Sakarya'da enkazın altından çıktık, 3 ay çadırda yaşadık. 14 yaşında enkazdan cansız beden çıkardım." diyerek yaşadıklarını anlattı.

İş insanı İlhan Arık