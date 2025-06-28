Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık'ın hayatı dram çıktı

Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık'ın hayatı dram çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş insanı İlhan Arık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak canına kıydı. 41 yaşında hayatını kaybeden Arık, geçtiğimiz ocak ayında katıldığı Haberler.com YouTube yayınında babasını ve oğlunu kaybettiğini belirterek, "Ben hep yalnız başımaydım. Yetim büyüdüm. Başkalarını kıyafetleriyle büyüdüm. 14 yaşında enkazdan ceset çıkardım" sözleriyle yaşadıklarını anlatmıştı.

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün saat 14.00 sıralarında köprü üzerinde aracından inen iş insanı İlhan Arık boğaza atladı.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine İstanbul İtfaiyesi Su altı Arama Kurtarma (İSAK), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede boğazda arama çalışmalarına başlayan ekipler, denizdeki kişiyi Ortaköy iskelesine çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde iş insanı İlhan Arık'ın (41) hayatını kaybettiği belirlendi.

Köprüden atlayan iş insanının hayatı dram çıktı

HAYATI DRAM ÇIKTI

Feci olay sonrası iş insanı İlhan Arık'ın geçtiğimiz ocak ayında Haberler.com YouTube yayınında söylediği sözler akıllara geldi. Arık o yayında, "Babam evde ölü bulundu. Küçük yaştan bu yana yetim büyüdüm. Babamı tanımadım, babamın yokluğunu hep hissettim. Başkalarını kıyafetlerini giydim. Oğlumu 3 aylıkken hastanenin ihmali ile kaybettim. Erkek evlat çok istedim. Ben baba sevgisi görmedim oğlum görsün istedim, olmadı. Günlerce beşiğin başında ağladım. Ben hep yalnız başımaydım, mücadelemi bu şekilde verdim. Şu an iki kızım var. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. 99 depreminde Sakarya'da enkazın altından çıktık, 3 ay çadırda yaşadık. 14 yaşında enkazdan cansız beden çıkardım." diyerek yaşadıklarını anlattı.

Köprüden atlayan iş insanının hayatı dram çıktıİş insanı İlhan Arık

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı

Tüm dünyanın gözü o noktada! İran kazıya başladı
Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi

Saatlerdir yanıyor! Yanı başındaki ile sıçradı, asker sahaya indi
Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret

Kayyum tartışmaları sürerken Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü

Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

800 yıllık köye turist akını! Nüfusunun 1000 katı insan geldi
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Sadece bir dakikada hesabına yatan paraya bakın
Paris Saint Germain, küme düşen Lyon'u kurtarıyor

Küme düşen Lyon'u kurtaracak bir takım var
Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 bin dolarlık elbiseyle şov yaptı

Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği elbiseyle şov yaptı
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi

TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi
Fahriye Evcen'den imajını tazeledi

Ekranlara geri mi dönüyor? Yeni imajını paylaştı
Porto, Deniz Gül için kararını milli isme bildirdi

Avrupa devi, milli yıldızımızı gönderiyor: Kendine kulüp bul
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.