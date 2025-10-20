Haberler

Konya Ovası'nda Endüstriyel Kenevir Hasadı Başladı

Çumra'da yapılan deneme ekimlerinin ardından, endüstriyel kenevirin hasadı gerçekleştirildi. Kenevirin yüksek verimliliği ve az su tüketimi, bölge tarımı için yeni bir fırsat sunuyor.

Konya Ovası'nda geçtiğimiz yıl ilk deneme ekimi yapılan endüstriyel kenevirde hasat heyecanı yaşanıyor.

Konya'nın Çumra ilçesinde Çumra Anadolu Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tarafından alınan izinle üretimine başlanan kenevir, hasat edilmeye başladı. 75 dekar alana ekilen kenevirin hem danesi hem de sapı endüstriyel alanda ayrı ayrı değerlendiriliyor. Çumra Anadolu Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Mahmut Şenyüz, "İlk deneme ekimi geçtiğimiz yıl yapılan kenevir, oldukça verimli ve bereketli sonuç verdi. Kenevirin Çumra topraklarını sevdiği ve ortalamanın üzerinde bir verim alındığı görülmüş oldu. Bunun üzerine bölgemizdeki çiftçiler kooperatifimize başvurarak gerekli ekim izinlerini aldı. Bu yıl Çumra'da çok geniş bir alanda ekimi gerçekleştirilen kenevir, yine verimli ve bereketli bir sonuç verdi. Rahmetin yeteri kadar düştüğü yıllarda sulamaya dahi ihtiyaç duymuyor. Yağmur az düştüğü zaman ise bir veya iki sulama yeterli geliyor. Buğday ve arpa gibi hububat ürünlerinden bile daha az su ile yetişip daha çok verim sağlayabiliyor" dedi.

"Kenevir gibi az su tüketen ama yüksek gelir getiren ürünlere yönelmek gerekiyor"

Kenevir hasadına katılan katılan Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu da Konya Ovası'nda kenevir üretiminin bölge tarımı için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Konya Ovası'nın Türkiye'nin en az yağış alan ve kuraklık tehdidiyle en çok karşı karşıya kalan bölgelerinden biri olduğunu hatırlatan Bayramoğlu, suyun etkin kullanımının bölge tarımı açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. Bayramoğlu, "Suyu etkin kullanmak, hem sürdürülebilir tarım için hem de çiftçi gelirinin artması için çok önemli. Bu noktada kenevir gibi az su tüketen ama yüksek gelir getiren ürünlere yönelmek gerekiyor. Kenevir 3-4 sulama ile diğer birçok üründen daha yüksek gelir sağlıyor. Eğer Konya'da kenevir üretimini ve işleme süreçlerini başarıyla yürütürsek, çiftçimizin gelirine ciddi katkı sunarız. Aynı zamanda kırsal kalkınmaya, sanayileşmeye ve tarımsal üretim zincirinin tümüne önemli bir katma değer kazandırmış oluruz. Bu nedenle kenevir üretiminin desteklenmesi ve teşviklerin artırılması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı. - KONYA

