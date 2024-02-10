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Konya'da Tankerin Kabininden Düşen Sürücü Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Ereğli ilçesinde pancar melası taşıyan bir tankerin kabininden düşen sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine sağlık ekibi sevk edildi ancak sürücünün boynu kırıldığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde tankerin kabininin düşen sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli Bahri Dağdaş Şeker Fabrikasından pancar melası almaya gelen tanker sürücüsü Mehmet Sarı (59) kullandığı 42 APN 923 plakalı tankerin kabininden yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Düşme sonucu boynu kırıldığı belirtilen Mehmet Sarı hayatını kaybederken, cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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