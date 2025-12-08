Haberler

Adliyede çalışan memur ihale bedellerini zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklandı

Konya'nın Kulu ilçesinde adliyede görev yapan memur Ayşe S., ihale bedellerini zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklandı. Son 2 ayda hesabına 6,5 milyon TL aktardığı iddia edilen Ayşe S., savcılığa gidip itirafta bulunmasının ardından cezaevine gönderildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde adliyede satış memuru ve zabıt katibi olarak görev yapan memur, ihale bedellerini zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklandı. Son 2 ayda hesabına 6,5 milyon TL geçirdiği iddia edilen memur Ayşe S., savcılığa gidip itirafta bulunmasının ardından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu Adliyesinde yaklaşık 13 yıldır görev yapan Ayşe S.'nin, 10 yıl Asliye Ceza Mahkemesinde çalıştığı, son 2 yıl 5 aydır da Kulu Sulh Hukuk Mahkemesi'nde satış memuru olarak çalıştığı öğrenildi. İhale bedellerinin zimmete geçirilmesi olayı ise Ayşe S.'nin savcılığa gidip itirafta bulunmasıyla ortaya çıktı. Ayşe S.'nin geçtiğimiz çarşamba günü yanında eşi ile birlikte Kulu Adliyesi'ne giderek savcılıkta itirafta bulundu. Savcılık ifadelerinin ardından 1 gün nezarette tutulan Ayşe S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Ayşe S. hakkında adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Ayşe S.'nin satış memurluğu kapsamında ihale bedellerini kendi hesabına aktardığı, bu paraları ise kripto para ve bahis işlemlerinde kullandığı iddia edildi. Şüpheli Ayşe S.'nin son 2 ayda yaklaşık 6,5 milyon TL tutarında aktarım yaptığı, bu yöntemle yaklaşık 1 yıldır işlem yürüttüğü ileri sürüldü. - KONYA

