Konya'da 31 Tabanca Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durduğu araçta 31 tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Ankara- Konya Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada 31 adet tabanca ve tabancalara ait şarjör ele geçirildi. Araçta bulunan M.K. ve C.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA