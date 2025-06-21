Kocaeli'nde Kereste Deposunda Yangın Çıktı

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Kocaeli'nde Kereste Deposunda Yangın Çıktı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde söndürüldü. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başladı ve maddi hasara yol açtı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kereste deposunda yangın

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kereste deposunda çıkan yangında keresteler cayır cayır yandı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Muallimköy Mahallesi Güney Yanyol Caddesi'nde bulunan kereste deposunda meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple bahçede bulunan kerestelerde çıkan yangın, depoya sıçradı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebiyle maddi hasar oluştu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa
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